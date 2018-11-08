مقتل 13 شخصا وإصابة 23 آخرين بانفجار سيارة مفخخة غربي الموصل

وذكر مركز الإعلام الأمني في بيان تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه أن "الانفجار أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 23 آخرين في صفوف المدنيين، فضلا عن حدوث أضرار في المطعم والمباني المجاورة له"، مشيرا إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، وباشرت في التحقيقات لمعرفة أسبابه.
وأشار إلى أن "الانفجار الحق أضرارًا كبيرة جدًا في مبنى المطعم والمباني القريبة للحادث" موضحًا أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث، فيما قامت سيارات الإسعاف والشرطة بنقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة".
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