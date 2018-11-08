بالصور... الملك سلمان يصل الرياض بعد جولته "غير المسبوقة"

عاد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، بعد جولته غير المسبوقة داخل المملكة.

وتعد هذه هي أول جولة من نوعها يقوم بها الملك سلمان منذ توليه الحكم في 2015.

​وتصدر هاشتاغ "#انورت_الرياض_بعودة_سلمان"، قائمة الموضوعات الأكثر رواجا بين مرتادي موقع "تويتر" في السعودية، احتفالا بعودة ملكهم سالما إلى الرياض.

أعظم درجات المحبة الدعاء..

"حفظكم الله سيدي في حلك وترحالك"

#انورت_الرياض_بعوده_سلمان pic.twitter.com/NJzIJ0eo8P — قس بن ساعدة (@SF_SKD) November 8, 2018

انت قلب الرياض وانت نورها وشعاعها وشمسها يا بو فهد♥️🇸🇦#انورت_الرياض_بعوده_سلمان pic.twitter.com/6Gp8f8egje — 🇸🇦موسى المالكي🇸🇦 (@MousaJarallah1) November 8, 2018

ووصل العاهل السعودي، أول أمس الثلاثاء، إلى القصيم، في مستهل جولة مناطقية للوقوف على أحوال المواطنين السعوديين، وتدشن مشاريع تنموية مهمة، تأكيدا على التنمية الشاملة المستدامة والمتوازية للمناطق كافة.وتعد زيارة العاهل السعودي إلى منطقة القصيم، أول جولة داخلية يقوم بها الملك سلمان، منذ توليه العرش، مطلع عام 2015.

© REUTERS / HANDOUT لماذا اعتذر محمد بن سلمان عن تناول القهوة في منزل مسن سعودي

وافتتح الملك سلمان خلال زيارته إلى منطقة القصيم في إطار جولته الداخلية، أكثر من 600 مشروع تنموي، في مجالات متنوعة.

وتشمل المشاريع، التي جرت مراسم تدشينها وافتتاحها، اليوم الأربعاء، في قصر الوادي بمنطقة القصيم وسط المملكة، جوانب تنموية وتعليمية وإسكان وطرق وبيئة ومياه وكهرباء وخدمات عامة، إلى جانب مشاريع اقتصادية حكومية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 16 مليار ريال، (نحو 4.3 مليار دولار)، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أن الملك سلمان، وجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة حائل في قضايا حقوقية.