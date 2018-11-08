بالصور... الملك سلمان يصل الرياض بعد جولته "غير المسبوقة"

وتعد هذه هي أول جولة من نوعها يقوم بها الملك سلمان منذ توليه الحكم في 2015.
صور🔴— أخبار عاجلة (@News_Brk24) November 8, 2018
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لقطات من وصول #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى العاصمة #الرياض.
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.#أنورت_الرياض_بعودة_سلمان pic.twitter.com/qT2aDJu9AS
#خادم_الحرمين_الشريفين يصل #الرياض بعد زيارته الميمونة إلى منطقتي #القصيم و #حائل.#واس pic.twitter.com/xQ1W2E2dDR— واس (@spagov) November 8, 2018
وتصدر هاشتاغ "#انورت_الرياض_بعودة_سلمان"، قائمة الموضوعات الأكثر رواجا بين مرتادي موقع "تويتر" في السعودية، احتفالا بعودة ملكهم سالما إلى الرياض.
أعظم درجات المحبة الدعاء..— قس بن ساعدة (@SF_SKD) November 8, 2018
"حفظكم الله سيدي في حلك وترحالك"
#انورت_الرياض_بعوده_سلمان pic.twitter.com/NJzIJ0eo8P
#انورت_الرياض_بعودة_سلمان— khaild (@KhailMoha99) November 8, 2018
الله يجعل سنينك طويلة يابو فهد ❤️ pic.twitter.com/CW9p8irZ7B
انت قلب الرياض وانت نورها وشعاعها وشمسها يا بو فهد♥️🇸🇦#انورت_الرياض_بعوده_سلمان pic.twitter.com/6Gp8f8egje— 🇸🇦موسى المالكي🇸🇦 (@MousaJarallah1) November 8, 2018
#انورت_الرياض_بعوده_سلمان— نْـھَہّى🦋 (@yike200) November 8, 2018
أههلاً هلااا نورت مكانك طال عمممرك ♥️ pic.twitter.com/yAwhI69s0g
ووصل العاهل السعودي، أول أمس الثلاثاء، إلى القصيم، في مستهل جولة مناطقية للوقوف على أحوال المواطنين السعوديين، وتدشن مشاريع تنموية مهمة، تأكيدا على التنمية الشاملة المستدامة والمتوازية للمناطق كافة.وتعد زيارة العاهل السعودي إلى منطقة القصيم، أول جولة داخلية يقوم بها الملك سلمان، منذ توليه العرش، مطلع عام 2015.
وتشمل المشاريع، التي جرت مراسم تدشينها وافتتاحها، اليوم الأربعاء، في قصر الوادي بمنطقة القصيم وسط المملكة، جوانب تنموية وتعليمية وإسكان وطرق وبيئة ومياه وكهرباء وخدمات عامة، إلى جانب مشاريع اقتصادية حكومية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 16 مليار ريال، (نحو 4.3 مليار دولار)، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
كما أن الملك سلمان، وجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة حائل في قضايا حقوقية.
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