تسجيل
21:06 08 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
مباشر
    بحث
    الجيش اليمني اليمن

    الحكومة اليمنية: تحرير الحديدة الخطوة الأولى لتحقيق السلام

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01

    قال وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسي النواب والشورى، محمد مقبل الحميري، إن تحرير الحديدة الخطوة الأولى على طريق تحقيق السلام العادل في اليمن، الذي يكفل حقوق كل اليمنيين في دولة اتحادية، وفقاً لمخرجات الحوار التي توافق عليها الجميع، بما فيهم الحوثيون.

    القاهرة — سبوتنيك. وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض وعدن، ثمن الوزير الحميري خلال لقائه، اليوم الخميس في الرياض، السفير الروسي لدى اليمن، فلاديمير دويدوشكين، "موقف روسيا الداعم للشرعية اليمنية، وللجهود التي تبذلها لإنهاء الحرب الظالمة، التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني".

    مسلحو جماعة أنصار الله في اليمن
    © AP Photo / Hani Mohammed
    اليمن... "أنصار الله" تستعيد مواقع استراتيجية في البيضاء
    وأشاد الحميري، "بعلاقات الصداقة التاريخية بين بلادنا وروسيا، والتي شهدت توقيع عشرات المعاهدات والاتفاقات بين البلدين الصديقين".
    واستعرض "جهود الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، خاصة والإقليم والملاحة الدولية، بشكل عام".
    ودعا وزير الدولة اليمني، "روسيا الاتحادية لممارسة مزيد من الضغط على الميليشيا، للانصياع للقرارات الدولية والتجاوب مع الجهود الأممية لتحقيق السلام".
    ولفت إلى "أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة، بالتنسيق مع التحالف العربي، لعقد جلسات مجلس النواب بنصاب كامل".
    من جانبه، أكد سفير روسيا الاتحادية "ثبات موقف حكومته الداعم للشرعية اليمنية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وضرورة أن يسلم الحوثيون السلاح، وحل القضية اليمنية بالطرق السلمية، وفقاً للمرجعيات الثلاث".
    كما أكد "أهمية انعقاد مجلس النواب، كونه مؤسسة منتخبة تمثل الشعب اليمني، وسيكون سندا قويا لدعم الشرعية".    

    انظر أيضا:

    اليمن... "أنصار الله" تستعيد مواقع استراتيجية في البيضاء
    الصندوق العربي للإنماء يؤكد استعداده للمساهمة في إعادة إعمار اليمن
    خبير: خسارة الجمهوريين لأغلبية "النواب الأمريكي" يضر بالسعودية ويعجل بإنهاء حرب اليمن
    ماذا قال عبد الملك الحوثي عن الدور السعودي الإماراتي في اليمن
    اليمن... القوات المشتركة تقترب من قطع آخر خطوط إمداد "الحوثيين" في الحديدة
    عبد الملك الحوثي يرد على الدعوة الأمريكية لوقف الحرب في اليمن
    تعرف على حجم مساعدات الملك سلمان لمتضررين في اليمن وسوريا
    الكلمات الدلالية:
    اليمن, عبد ربه منصور هادي, روسيا, روسيا, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    أول محجبة من جذور صومالية، إلهان عمر، تدخل الكونغرس الأمريكي
    أول المسلمات وأصغر عضو شابة في تاريخ الكونغرس الأمريكي
    روسيا تبني، وأمريكا تخرب!
    من يزرع السلام يحصد الخير
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك