الحكومة اليمنية: تحرير الحديدة الخطوة الأولى لتحقيق السلام

القاهرة — سبوتنيك. وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض وعدن، ثمن الوزير الحميري خلال لقائه، اليوم الخميس في الرياض، السفير الروسي لدى اليمن، فلاديمير دويدوشكين، "موقف روسيا الداعم للشرعية اليمنية، وللجهود التي تبذلها لإنهاء الحرب الظالمة، التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني".
واستعرض "جهود الحكومة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، خاصة والإقليم والملاحة الدولية، بشكل عام".
ودعا وزير الدولة اليمني، "روسيا الاتحادية لممارسة مزيد من الضغط على الميليشيا، للانصياع للقرارات الدولية والتجاوب مع الجهود الأممية لتحقيق السلام".
ولفت إلى "أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة، بالتنسيق مع التحالف العربي، لعقد جلسات مجلس النواب بنصاب كامل".
من جانبه، أكد سفير روسيا الاتحادية "ثبات موقف حكومته الداعم للشرعية اليمنية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وضرورة أن يسلم الحوثيون السلاح، وحل القضية اليمنية بالطرق السلمية، وفقاً للمرجعيات الثلاث".
كما أكد "أهمية انعقاد مجلس النواب، كونه مؤسسة منتخبة تمثل الشعب اليمني، وسيكون سندا قويا لدعم الشرعية".
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