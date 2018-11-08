الحكومة اليمنية: تحرير الحديدة الخطوة الأولى لتحقيق السلام

قال وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسي النواب والشورى، محمد مقبل الحميري، إن تحرير الحديدة الخطوة الأولى على طريق تحقيق السلام العادل في اليمن، الذي يكفل حقوق كل اليمنيين في دولة اتحادية، وفقاً لمخرجات الحوار التي توافق عليها الجميع، بما فيهم الحوثيون.

القاهرة — سبوتنيك. وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض وعدن، ثمن الوزير الحميري خلال لقائه، اليوم الخميس في الرياض، السفير الروسي لدى اليمن، فلاديمير دويدوشكين، "موقف روسيا الداعم للشرعية اليمنية، وللجهود التي تبذلها لإنهاء الحرب الظالمة، التي فرضتها ميليشيا الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني".



© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... "أنصار الله" تستعيد مواقع استراتيجية في البيضاء