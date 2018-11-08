"أنصار الله": التصعيد الأخير بإذن أمريكي

أكد المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد عبد السلام، أن التصعيد الأخير في مختلف محاور القتال باليمن، بإذن عسكري أمريكي.

القاهرة — سبوتنيك. قال محمد عبد السلام في تصريح نقلته قناة "المسيرة"، الناطقة باسم جماعة "أنصار الله": "ما حققه العدو في التصعيد الأخير، ليس أكثر من انتشار في الصحارى والوديان، والجيش واللجان الشعبية استطاعوا إدخال العدو إلى مربعات قاتلة".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... "أنصار الله" تستعيد مواقع استراتيجية في البيضاء