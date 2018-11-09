البحرية المغربية تنقذ 140 مهاجرا بعرض المتوسط

أنقذت البحرية المغربية 140 مهاجرا غير شرعي كانوا يواجهون صعوبات في عرض البحر الأبيض المتوسط خلال عبورهم من المغرب إلى أوروبا.

© AP Photo / Abdeljalil Bounhar المغرب يرفض إقامة مراكز لإيواء المهاجرين على أراضيه

الرباط — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري بأن "البحرية الملكية أنقذت 140 مرشحا للهجرة السرية بعرض البحر الأبيض المتوسط خلال أل 24 ساعة الماضية".

وأوضح المصدر حسبما أعلنت القناة الثانية المغربية، أن "وحدات تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية في البحر الأبيض المتوسط قدمت المساعدة خلال ال24 ساعة الماضية، إلى عدة قوارب واجهت صعوبات، وأنقذت خلال هذه العملية 140 شخصا غالبيتهم ينحدرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء وأطفال".

وأضاف المصدر ذاته، أن جميع الأشخاص، الذين تم إنقاذهم نقلوا سالمين إلى الموانئ شمال المغرب.