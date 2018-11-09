هدية عمرها 70 عاما تنتظر الملك سلمان في تبوك (صورة)

كشف باحث سعودي عن رغبته في إهداء العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هدية تاريخية يعود عمرها إلى 70 عاما، خلال زيارته المرتقبة إلى منطقة تبوك.

وأزاح عبد الله العمراني عن احتفاظه بأقدم علم للملكة العربية السعودية، الذي يبلغ عرضه 90 سنتيمترا وطوله 120 سنتيمترا، وهو مصنوع من قماش (الخيش)، وخيطت كلمة التوحيد عليه من قماش (الساحلي)، والذي يعود تاريخه إلى عهد الملك عبد العزيز آل سعود، وتحديدا في عام 1951، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وأوضح العمراني أنه عندما اتخذت شرطة منطقة تبوك من قلعة تبوك مقرا لها، تمت خياطة العلم، وتم تعليقه على جدار مكتب مدير الشرطة، الذي كان مكتبه بالدور الأرضي من قلعة تبوك الأثرية، وعندما زار الملك الراحل سعود مدينة تبوك في 3 فبراير/شباط 1954، كان العلم حاضرا في المسيرة التي رافقت الملك سعود من الطائرة وحتى قصر إمارة منطقة تبوك، وفي العام نفسه، تم نقل مدير شرطة تبوك إلى منطقة أخرى، وكان العلم من ضمن المقتنيات التي احتفظ بها مدير الشرطة كنوع من الذكريات التي صاحبته في فترة عمله في مدينة تبوك.

شاهد.. أقدم علم سعودي يعود لفترة الملك المؤسس.. عمره 70 عامًا https://t.co/uphog6KWJV pic.twitter.com/ezpv6E42d7 — أخبار السعودية (@KSANews) November 9, 2018

وأضاف الباحث العمراني أن العلم يحمل قيمة تاريخية عظيمة لارتباطه بتاريخ الملك المؤسس، وجاء إخراجه تزامنا مع الزيارة المرتقبة للملك سلمان بن عبد العزيز إلى المنطقة، والذي يأمل فيها الباحث بإهداء هذا العلم لخادم الحرمين الشريفين.

وعاد الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاد إلى العاصمة السعودية الرياض، أمس الخميس، بعد زيارته غير المسبوقة لمنطقتي القصيم وحائل، والتي قام خلالها بافتتاح عدد من المشروعات.

​وعبر العديد من المغردين السعوديين عن سعادتهم لوصول الملك سلمان إلى الرياض، عبر هاشتاغ "#انورت_الرياض_بعودة_سلمان"، والذي كان متصدرا قائمة الموضوعات الأكثر رواجا بين مرتادي موقع "تويتر" في السعودية، أمس الخميس.

وتعد هذه هي أول جولة من نوعها يقوم بها الملك سلمان منذ توليه الحكم في 2015.