يطلق زوجته بعد 14 يوما فقط بسبب "عمل مشين في حق رجولته"

قرر مواطن مصري أن ينهي حياته الزوجية سريعا، والتي لم تستمر سوى 14 يوما فقط، بعدما صدم من تصرف صادر من زوجته، التي ظن أنه سيعيش معها أسعد أيام حياته.

وأكد العريس "ربيع" بأنه تقدم بطلب لمحكمة الأسرة بمحافظة الشرقية المصرية، بدعوى تطليق من زوجته، بعدما صفعته على وجهه، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER طلاق سعودية أعدت مفاجأة لزوجها في عيد ميلاده

وقبلت المحكمة الدعوى، وأصدرت حكمها بتطليق ربيع من زوجته مع حرمانها من حقوقها.

وأشار ربيع، والذي يعمل بإحدى الشركات، إلى أنه تعرف على زوجته من خلال أحد الأقارب، وشعر بأنها ستكون زوجة "شريكة حياته" المناسبة، التي ستتقاسم معه أفراحه وأحزانه.

وتابع ربيع حديثه، بأنه بعد قضاء "شهر عسل" مدته 10 أيام فقط، وبعد مرور 4 أيام وقع بينهما نقاش، بسبب شكوى زوجته من تركه لها 10 ساعات في العمل، ولكن تطورت حدة النقاش لتصل إلى صفعه على وجهه.

وأكد ربيع أن ما قامت به زوجته هو "عمل مشين في حق رجولته"، بحسب وصفه، وهو ما دفعه لطلب الطلاق منها، لاستحالة الحياة بينهما مرة أخرى.