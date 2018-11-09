خبر سار للسعوديين بشأن الإجازات المرضية

زفت وزارة الصحة السعودية، أمس الخميس، خبرا سارا لكل المقيمين في المملكة العربية السعودية، والمتعلق بالإجازات المرضية.

وأطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية، خدمة جديدة، هي الإجازات المرضية الإلكترونية للعاملين في الدولة، وذلك بهدف إيصال إجازاتهم للجهات المستفيدة والتحقق منها بكل سهولة، بحسب صحيفة "تواصل" السعودية.

© Sputnik . Aleksei Nikolskiy خبر سار للسعوديين من الملك سلمان

وتتيح الخدمة للمنشآت الصحية تسجيل الإجازات المرضية للمرضى، وذلك بالتحقق من بياناتهم وبيانات الأطباء والمنشآت الصحية وموثوقية مصدرها المعتمد وكذلك إبلاغ المريض من خلال رسالة نصية بصدور الإجازة المرضية.

وقال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، إن إطلاق خدمة الإجازات المرضية الإلكترونية سوف تسهل على المرضى بدلا من الورق، بإفادة الجهات التي يعملون بها مباشرة، وكذلك من ناحية إحصائية لمعرفة التحديات والأمراض، وكيفية معالجتها.

ومن جانبه، أوضح وزير الخدمة المدنية السعودي، سليمان الحمدان، أن خدمة الإجازات المرضية الإلكترونية ستمكن وزارة الخدمة من رصد تزايد الإجازات في فترات معينة، أو لدى مستويات وظيفية محددة، ما يمنح للوزارة مؤشرات تمكنها من اتخاذ إجراءات تصحيحية للإجراءات القائمة، حتى تكون أكثر ملائمة للموظف أو الموظفة.