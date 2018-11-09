ماذا قال ملك الأردن في الذكرى الـ 13 لتفجيرات عمان

أحيا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الذكرى الـ 13 على وقوع التفجيرات الإرهابية، والتي استهدفت 3 فنادق في عمان، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

وغرد الملك عبد الله الثاني عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "تفجيرات عمان الأليمة أظهرت للعالم مقدار قوة شعبنا في وجه كل من يحاول تحدي إرادته، وتهديد عقيدته".

وتابع: "أثبت الأردنيون، كما أثبتوا مرارا، أنهم أهل العزيمة الصلبة والنخوة والصمود، وأن أردن التسامح والإخاء قوي منيع بأبنائه وبناته الذين لن تتمكن قوى الشر من أن تهزمهم أو تثني عزائمهم".

تفجيرات عمان الأليمة أظهرت للعالم مقدار قوة شعبنا في وجه كل من يحاول تحدي إرادته، وتهديد عقيدته، وأثبت عبرها الأردنيون، كما أثبتوا مرارا، أنهم أهل العزيمة الصلبة والنخوة والصمود، وأن أردن التسامح والإخاء قوي منيع بأبنائه وبناته الذين لن تتمكن قوى الشر من أن تهزمهم أو تثني عزائمهم — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 9, 2018

وراح ضحية حادث تفجيرات الأردن، أردنيون وأجانب، إذ قتل 60 شخصا وأصيب 200 آخرون.

© REUTERS / Kayhan Ozer أول تعليق من الملك عبد الله على سيول الأردن

وفي مثل ذلك اليوم من عام 2005، تم تنفيذ 3 عمليات تفجير إرهابية باستخدام أحزمة ناسفة، استهدفت 3 فنادق تقع في وسط العاصمة الأردنية عمان، حيث وقع أولها في تمام الساعة التاسعة والنصف في التوقيت المحلي لمدينة عمان في مدخل فندق "راديسون ساس"، ثم ضرب الثاني فندق "حياة عمان" ثم بعدها بدقائق تم استهداف "فندق دايز إن".

وتبنى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين مسؤولية التفجيرات.

وكان من أبرز ضحايا الحادث، المخرج السوري، مصطفى العقاد، صاحب الفيلم المثير للجدل "الرسالة"، الذي عرضه بنسخة عربية من بطولة الممثل المصري الراحل عبد الله غيث، وأخرى أجنبية من بطولة الممثل العالمي الراحل، أنطوني كوين.

كما اشتهر العقاد من إنتاجه لفيلم الرعب الشهير في سبعينيات القرن الماضي "هالوين"، في عام 1978، والذي شهد على بزوغ نجم الممثلة الأمريكية، جايمي لي كيرتس.