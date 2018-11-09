ماذا قال ملك الأردن في الذكرى الـ 13 لتفجيرات عمان

وغرد الملك عبد الله الثاني عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "تفجيرات عمان الأليمة أظهرت للعالم مقدار قوة شعبنا في وجه كل من يحاول تحدي إرادته، وتهديد عقيدته".
وتابع: "أثبت الأردنيون، كما أثبتوا مرارا، أنهم أهل العزيمة الصلبة والنخوة والصمود، وأن أردن التسامح والإخاء قوي منيع بأبنائه وبناته الذين لن تتمكن قوى الشر من أن تهزمهم أو تثني عزائمهم".
تفجيرات عمان الأليمة أظهرت للعالم مقدار قوة شعبنا في وجه كل من يحاول تحدي إرادته، وتهديد عقيدته، وأثبت عبرها الأردنيون، كما أثبتوا مرارا، أنهم أهل العزيمة الصلبة والنخوة والصمود، وأن أردن التسامح والإخاء قوي منيع بأبنائه وبناته الذين لن تتمكن قوى الشر من أن تهزمهم أو تثني عزائمهم— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 9, 2018
وراح ضحية حادث تفجيرات الأردن، أردنيون وأجانب، إذ قتل 60 شخصا وأصيب 200 آخرون.
وتبنى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين مسؤولية التفجيرات.
وكان من أبرز ضحايا الحادث، المخرج السوري، مصطفى العقاد، صاحب الفيلم المثير للجدل "الرسالة"، الذي عرضه بنسخة عربية من بطولة الممثل المصري الراحل عبد الله غيث، وأخرى أجنبية من بطولة الممثل العالمي الراحل، أنطوني كوين.
كما اشتهر العقاد من إنتاجه لفيلم الرعب الشهير في سبعينيات القرن الماضي "هالوين"، في عام 1978، والذي شهد على بزوغ نجم الممثلة الأمريكية، جايمي لي كيرتس.
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