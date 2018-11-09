الكشف عن نشاط يكسب السعوديين ملياري ريال

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن دخل السعوديين بلغ أكثر من ملياري ريال في العام من نشاط توجيه المركبات، ما دفع هيئة النقل العام احتفالا بمناسبة قيام تطبيقات توجيه المركبات بـ 100 مليون رحلة في مختلف مدن المملكة.

وصرح رميح الرميح، رئيس هيئة النقل العام، بأن نشاط تطبيقات توجيه المركبات جاء بالتعاون المثمر مع وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكدا أن هذا النشاط أثبت نجاحا كبيرا، حيث التحق بخدمة توجيه المركبات بسياراتهم الخاصة أكثر من 485000 شاب سعودي، حسبما نقلت "واس".

© AFP 2018 / وكالة: السعودية تعرض مليار دولار على مجموعة دفاعية

وقال المهندس فواز السهلي، نائب الرئيس لقطاع النقل البري، إن عدد رحلات تطبيقات التوجيه بلغ 100 مليون في عام واحد نفذت خلال 30 مليون ساعة عمل، ونقلت 200 مليون راكب، وغطت 60 مدينة ومحافظة بالمملك.

وأعرب المكرمين من قائدي مركبات التوجيه بالتطبيقات عن اعتزازهم بما حظوا به من تكريم، مشيدين بما تحقق لهم من نجاح عبر التطبيقات على المستوى المهني والإفادة من وقتهم فيما يعود عليهم بالنفع.

في السياق ذاته، أشاد قائد المركبة السعودي عبد الرحمن الكاملي بما تتيحه خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات من مرونة في العمل لخدمة جميع شرائح المجتمع، منوها بما تحقق له من فائدة بعد أن شهدت الخدمة إقبالا متزايدا بسبب ما وفره القائد السعودي من تفان وكفاءة في العمل.