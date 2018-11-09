الكشف عن نشاط يكسب السعوديين ملياري ريال

وصرح رميح الرميح، رئيس هيئة النقل العام، بأن نشاط تطبيقات توجيه المركبات جاء بالتعاون المثمر مع وزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكدا أن هذا النشاط أثبت نجاحا كبيرا، حيث التحق بخدمة توجيه المركبات بسياراتهم الخاصة أكثر من 485000 شاب سعودي، حسبما نقلت "واس".
وأعرب المكرمين من قائدي مركبات التوجيه بالتطبيقات عن اعتزازهم بما حظوا به من تكريم، مشيدين بما تحقق لهم من نجاح عبر التطبيقات على المستوى المهني والإفادة من وقتهم فيما يعود عليهم بالنفع.
في السياق ذاته، أشاد قائد المركبة السعودي عبد الرحمن الكاملي بما تتيحه خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات من مرونة في العمل لخدمة جميع شرائح المجتمع، منوها بما تحقق له من فائدة بعد أن شهدت الخدمة إقبالا متزايدا بسبب ما وفره القائد السعودي من تفان وكفاءة في العمل.
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