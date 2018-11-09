بدء صرف منحة قطرية للموظفين المدنيين في غزة

بدأ في قطاع غزة، اليوم الجمعة، صرف منحة قطرية للموظفين المدنيين في القطاع.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن "وزارة المالية في قطاع غزة بدأت، اليوم الجمعة، في صرف منحة قطرية للموظفين المدنيين بالقطاع".

وزارة المالية في قطاع غزة تبدأ صرف المنحة القطرية لـ 27 ألف موظف من الشق المدني من الموظفين، فيما سيتم صرف الرواتب للبقية من الايرادات المحلية.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) November 9, 2018

​وذكرت الوكالة: "وزارة المالية في قطاع غزة تبدأ صرف المنحة القطرية لـ27 ألف موظف من الشق المدني من الموظفين، فيما سيتم صرف الرواتب للبقية من الإيرادات المحلية".