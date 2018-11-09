بالفيديو... سعودي ضيف على الحريري بمقهى في باريس

نشر مواطن سعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو سلفي مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف سعد الحريري، وذلك أثناء زيارة الأخير إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وفي تفاصيل الفيديو ظهر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري بثياب غير رسمية مع شاب سعودي في أحد شوارع باريس. وقال الشاب السعودي ممازحا الحريري "مع أخي الشيخ سعد الحريري، عازمني اليوم على القهوة وهو سيدفع الحساب".

مباشرة من بارس الرئيس سعد #الحريري واحد اصدقاء في قهوة في بارس الله يحميكم يارب ❤️❤️💙💙💙 pic.twitter.com/jrATAdx4fp — Łeader Aboudi (@TayyarEbn) November 4, 2018

فكان جواب الحريري ضاحكا "هلا وغلا، أهلا وسهلا بيك".

يذكر أن سعد الحريري يتواجد في فرنسا نظرا لوجود عائلته في باريس.