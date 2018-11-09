"العمالقة" تعلن تدمير أكبر مركز عمليات لـ"أنصار الله" في مطار الحديدة

أعلنت قوات "العمالقة" اليمنية، اليوم الجمعة، تدمير مركز عمليات لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. قال المركز الإعلامي لألوية "العمالقة": إن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، دمر أكبر مركز عمليات لميليشيا الحوثي تحت الأرض في مطار الحديدة.

في الأثناء، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" أن طيران التحالف قصف بأكثر من 30 غارة محيط مستشفى 22 مايو وشارع الخمسين شرق مدينة الحديدة.

وأضافت أن قوات التحالف والقوات المشتركة استهدفت بعدد من الغارات وقذائف المدفعية مصنع يماني في مديرية الحالي، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة به.

ميدانيا، أفاد مصدر ميداني باستمرار المواجهات بين القوات الحكومية المشتركة ومسلحي جماعة "أنصار الله" في شارع الخمسين وخلف سيتي ماكس وبمحيط معسكر مدرسة القتال في كيلو 16 شرقي المدينة، وعلى الجهة الجنوبية الغربية للمطار من جهة جامعة الحديدة.

وأضاف أن المواجهات والغارات أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف مسلحي "أنصار الله".