اليمن... الجيش يصد هجوما لـ"أنصار الله" ويسقط 20 قتيلا

قتل أكثر من 20 فردا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في معارك مع الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. قال مصدر عسكري في محافظة الضالع لوكالة "سبوتنيك": "شن "أنصار الله" هجوما على مواقع للجيش في منطقة الحقب جنوب مديرية دمت شمال الضالع".

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... "أنصار الله" تستعيد مواقع استراتيجية في البيضاء

وحسب المصدر: "أحبط الجيش هجوم مسلحي " أنصار الله " ونفذ هجوما مضادا أوقع أكثر من 20 قتيلا وعددا من الجرحى".

وزار قائد المنطقة العسكرية الرابعة في الجيش اليمني اللواء الركن فضل حسن العمري، المناطق التي حررتها القوات من جماعة "أنصار الله" في مديرية دمت بعملية عسكرية أطلقها، الاثنين الماضي، ومنها مناطق الحقب والعرفاف ويعيس وجبلي ناصة والتهامي المحيطة بمدينة دمت.

ووفقا لموقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أشاد اللواء العمري بانتصارات قوات الجيش وتحريرها أكثر من 12 كم انطلاقا من منطقتي القهرة ويعيس إلى المداخل الرئيسية لمدينة دمت.

وشدد العمري على مواصلة الزحف بذات الوتيرة مواكبة لعمليات الزحف في مختلف الجبهات وعلى رأسها الساحل الغربي داخل مدينة الحديدة، وفي صعدة والبيضاء والشريجة الراهدة والقبيطة في لحج وغيرها.

وهدف عملية الجيش اليمني في مديرية دمت شمال الضالع هو السيطرة الكاملة على المديرية والتقدم إلى محافظة إب وسط اليمن من خلال استعادة مديريتي الرضمة ويريم وصولا إلى محافظة ذمار المتاخمة للعاصمة صنعاء من الجهة الجنوبية، إضافة إلى كون التقدم يكتسب بعدا استراتيجيا في قطع خطوط إمدادات جماعة "أنصار الله" في عدد من الجبهات.