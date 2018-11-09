سيول الأردن تقتل 3 أشخاص والأمن يحذر

تسببت سيول الأردن في وفاة 3 مواطنين في منطقة ضبعة عمان، اليوم الجمعة 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED سيول الأردن تجرف ثاني وزير في الحكومة

قالت وزيرة الإعلام الأردنية، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات : "تسبب الهطول الكثيف للأمطار في منطقة ضبعة، في الوقت الحالي، في إغلاق الطريق الصحراوي بالاتجاهين بعد أن غمرت المياه المنطقة"، بحسب وكالة الأنباء الأردنية " بترا ".

وأضافت: "تسببت السيول في وفاة 3 مواطنين (سيدتان وطفلة) وتوقف عدد كبير من السيارات في المنطقة بعد تعطل حركة السير في المنطقة".

واستطردت: "تحركت في هذه الاثناء طائرة استطلاع جوي لتمشيط المنطقة للوقوف على آخر تطورات الوضع بها".

غنيمات تهيب بالمواطنين التعامل مع #الحالة_الجوية بمنتهى الجدية و3 وفيات في منطقة ضبعةhttps://t.co/5rOOttzKra#بترا pic.twitter.com/cDOFCwf663 — Jordan News Agency (@Petranews) November 9, 2018

وحذرت وزيرة الإعلام الأردنية من أن هطول الأمطار ما زال مستمرا، مطالبة المواطنين التعامل مع الحالة الجوية بمنتهى الجدية والحرص نظرا لخطورتها وتوقع استمراها خلال اليومين المقبلين. ولفتت إلى أنه تم تأمين 60 شخصا ونقلهم في مناطق آمنه من منطقه ضبعة، وأنه تم نقل 9 أشخاص إلى مستشفى النديم، مشيرة إلى احتمال أن يكون هناك وفيات.