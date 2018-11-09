اليمن... القوات المشتركة تطلق عملية واسعة في الحديدة

أطلقت القوات المشتركة عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في مدينة الحديدة غربي اليمن، لاستعادة مناطق من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

القاهرة — سبوتنيك . نقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن رئيس عمليات اللواء الثاني "عمالقة" العقيد أحمد الجحيلي قوله: "قوات الجيش تقدمت، اليوم الجمعة 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، باتجاه شمال وغرب مدينة الحديدة ومن كل المحاور وبإسناد من التحالف".

وأضاف العقيد الجحيلي: "كانت العملية مباغتة ولم تتوقعها الميليشيا، ومدينة الحديدة تشهد في هذه الأثناء معارك عنيفة وسط تقدم كبير لقوات الجيش".

وأكد رئيس عمليات اللواء الثاني عمالقة: "الساعات القادمة تحمل مفاجآت كبيرة، وإنجازات عسكرية غير مسبوقة"، لافتا إلى أن تحرير مدينة الحديدة بات قريبا جدا.

وأضاف: "الميليشيا تعاني ضعفا شديدا ولم يتبق لديها سوى الأسلحة الثقيلة والعبوات الناسفة والألغام الأرضية فقط".

وأفاد مصدر عسكري في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" بأن القوات الحكومية تمكنت اليوم الجمعة، من السيطرة على مستشفى 22 مايو الواقع على شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة عقب معارك عنيفة مع جماعة "أنصار الله" خلفت العديد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.