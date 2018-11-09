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22:28 09 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    ليونيد سلوتسكي

    سلوتسكي: لبنان يريد التعاون مع روسيا في مجال صناعة الطائرات

    © Sputnik . Alexander Natruskin
    العالم العربي
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    صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن لبنان مهتم بالتعاون مع روسيا في استيراد الحبوب والسيارات وصناعات الطائرات وبناء منشآت الكهرباء.

    الخارجية الروسية
    © Sputnik . Natalia Seliverstova
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    موسكو — سبوتنيك. وكتب سلوتسكي على صفحته في "فيسبوك"، اليوم الجمعة، عقب مقابلة مع تيمور جنبلاط، نجل زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: "لبنان مهتم بالتعاون مع روسيا، ويدور الحديث عن توريد الحبوب والسيارات وصناعة الطائرات، لكن الأهم هو بناء منشآت الكهرباء".

    وتابع: "يحتاج لبنان إلى 2500 ميغاواط، في الوقت الذي يحصل فيه على 1600 ميغاواط فقط،  واثق أننا سنلتقي الزملاء اللبنانيين مرة أخرى، خصوصا أننا أنشأنا مجموعة صداقة برلمانية في شهر أغسطس/ آب الماضي".

    وأشار سلوتسكي إلى أن العلاقات بين روسيا ولبنان قائلا: "علاقاتنا مع لبنان كانت دائما ودية، والاتحاد السوفييتي كان في مقدمة الدول التي اعترفت باستقلال هذه الجمهورية الشرق أوسطية وساهم بفعالية في إنهاء الحرب الأهلية التي دامت 15 سنة، وفي وقت لاحق، ساعدت روسيا في حل النزاع اللبناني الإسرائيلي".

    وأضاف سلوتسكي: "تجدر الإشارة إلى أن قادة الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان هم معارضون للرئيس السوري بشار الأسد، وفي الوقت نفسه، فإنهم يلتزمون بمبدأ مقرب منا"، مشيرا: "سوريا تحت أي ظرف من الظروف يجب أن تبقى دولة واحدة، لذلك لدينا موضوع للمباحثات مع الحزب".

    جدير بالذكر، أن وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، كان قد قام بزيارة لموسكو في 20 أغسطس الماضي، بحث خلالها مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في المجالين الاقتصادي والعسكري، مشددا على ضرورة أن يكون لبنان منصة لإعادة إعمار سوريا.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار لبنان, مجلس الدوما, جبران باسيل, ليونيد سلوتسكي, لبنان, روسيا
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