كندا... مصريان يفوزان في انتخابات حزب المحافظين

هنأت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، هاني توفيليس، لفوزه في انتخابات حزب المحافطين في كندا، وترشحه رسميا للانتخابات الفيدرالية لعام 2019.

وفاز توفيليس في الانتخابات التمهيدية لحزب المحافظين، ليترشح بذلك رسميا عن الحزب لخوض الانتخابات الفيدرالية الكندية عام 2019 عن دائرة إيرين ميلز، في مدينة ميسيساجا.

© flickr.com / vtgard سفير مصر في كندا يلتقي مشاركين في منتدى شباب العالم

وجاء فوز توفيليس عقب فوز الكندية المصرية مريم إسحاق بترشيح حزب المحافظين لخوض الانتخابات الفيدرالية عن دائرة بييرفوندز-دولارد في مقاطعة كيبيك.

وأعربت مكرم خلال مكالمة هاتفية مع هاني توفيليس، اليوم الجمعة، عن سعادتها لما حققه، مؤكدة دعم الوزارة الكامل له، لما يمثله من صوت مصري وعربي مهم داخل البرلمان الكندي، الذي يمتاز بالتعددية والتنوع الفكري.

وقالت الوزيرة، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الدكتور هاني توفيليس، ومريم إسحق، مثال حي لكل مصري في الخارج يحقق نجاحات على المستوى السياسي والشعبي، ما يؤكد أهمية العنصر البشري المصري ودوره الفاعل في تلك المجتمعات، ومدى تواجده على الأرض وتأثيره في الدائرة المحيطة به واكتسابه لثقة الجميع من حوله.

كما أعربت وزيرة الهجرة عن تمنياتها لهما بكل التوفيق والسداد وتحقيق مزيد من النجاح خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أعرب الدكتور هاني توفيليس، عن مدى فخره بكونه مصري يعتز بوطنه، وقال إنه يهدي هذا الفوز إلى مصر عرفانا بالجميل، مؤكدا أن ما تلقاه من تربية وتعليم وكل ما وصل إليه من نجاح وتقدم بفضل الوطن الأم مصر.

كما توجه توفيليس بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على النجاح الباهر الذي حققه منتدى شباب العالم، الذي أصبح أكبر حدث دولي يجمع الشباب من مختلف الأنحاء على أرض مصر الحبيبة لعرض أفكارهم والاستماع إلى آرائهم والتبادل الثقافات المختلفة معهم.

جدير بالذكر أن الدكتور هاني توفيليس تخرج من كلية الصيدلة بجامعة القاهرة عام 1982 ثم هاجر إلى كندا عام 1990 وعمل هناك في حزب المحافظين.