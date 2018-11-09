"أنصار الله": صمود الشعب اليمني معجزة حقيقية

القاهرة — سبوتنيك. وغرد عبد السلام على "تويتر": "تحالف أمريكي بريطاني إسرائيلي ومرتزقة محليون وأجانب وعناصر من داعش والقاعدة ومليارات الدولارات تصرف وإسناد جوي وبحري وبري ودعم لوجستي وتجهيزات لا حصر لها".
وأضاف: "في المقابل يقف شعب الحكمة والإيمان بصمود إسطوري متوكلا على الله وحده ليصنع معجزة حقيقية وليثبت مجددا أن اليمن مقبرة للغزاة".
تحالف أمريكي بريطاني اسرائيلي ومرتزقة محليون وأجانب وعناصر من داعش والقاعدة ومليارات الدولارات تصرف وإسناد جوي وبحري وبري ودعم لوجستي وتجهيزات لا حصر لها في المقابل يقف شعب الحكمة والإيمان بصمود إسطوري متوكلا على الله وحده ليصنع معجزة حقيقية وليثبت مجددا أن اليمن مقبرة للغزاة.— محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) November 9, 2018
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