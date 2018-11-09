"أنصار الله": صمود الشعب اليمني معجزة حقيقية

قال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد عبد السلام، إن الشعب اليمني يصنع بصموده معجزة حقيقية ويثبت مجددا أن اليمن مقبرة للغزاة.

© Sputnik . Maxim Blinov الخارجية الروسية: لا حل عسكري في اليمن وأمريكا لن تغير سياستها هناك

القاهرة — سبوتنيك. وغرد عبد السلام على "تويتر": "تحالف أمريكي بريطاني إسرائيلي ومرتزقة محليون وأجانب وعناصر من داعش والقاعدة ومليارات الدولارات تصرف وإسناد جوي وبحري وبري ودعم لوجستي وتجهيزات لا حصر لها".

وأضاف: "في المقابل يقف شعب الحكمة والإيمان بصمود إسطوري متوكلا على الله وحده ليصنع معجزة حقيقية وليثبت مجددا أن اليمن مقبرة للغزاة".