الفلسطينيون يشيعون جثمان شاب فلسطيني قتله الجيش الإسرائيلي قبل 53 يوما

شيع الفلسطينيون جثمان الفلسطيني محمد عليان (26 عاما) الذي قتله الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، وجرت مراسم تشييع الجثمان في مسقط رأسه بمخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال مدينة القدس.

© REUTERS / القوات الإسرائيلية تصيب عشرات الفلسطينيين وتعتقل آخرين غرب رام الله

رام الله — سبوتنيك . وانطلق موكب التشيع، اليوم الجمعة 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من مجمع فلسطين الطبي وسط رام الله صوب مخيم قلنديا حيث ألقى الأهل والأصدقاء نظرة الوداع عليه قبل أن يصلى عليه في المسجد الكبير، حيث تم نقله إلى مقبرة المخيم.

وردد المشاركون هتافات منددة بمقتل الشاب عليان وسط دعوات لملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية، ورفع المشاركون صور القتيل والإعلام الفلسطينية.

وسلمت السلطات الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، جثمان القتيل عند معسكر "عوفر" غرب رام الله بعد احتجاز رفاته منذ 53 يوما.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قتل عليان، في حي المصرارة بالقدس، في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.