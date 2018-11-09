البشير يعرب عن تقديره لمواقف روسيا الداعمة للسودان

أعرب الرئيس السوداني عمر البشير عن تقدير بلاده للمواقف الروسية الداعمة لها في كافة المحافل الدولية.

الخرطوم — سبوتنيك. وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: "أعرب السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير عن تقدير السودان للمواقف الروسية الداعمة له في كافة المحافل الدولية".

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH خبير: السودان يسعى لامتلاك أسطول بحري قوي بدعم روسي

ووفقا للبيان، أكد البشير لدى لقائه ببيت الضيافة مساء اليوم الجمعة، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، على متانة العلاقات السودانية الروسية وحرص السودان على تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة.

بدوره، أوضح بوغدانوف، في تصريح صحفي، أن اللقاء يعتبر خطوة إلى الأمام في تطوير علاقات البلدين القائمة على الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون في كافة المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين.

إلى ذلك قال وزير الدولة بالخارجية السفير أسامة فيصل، أن رئيس الجمهورية اطلع خلال اللقاء على نتائج اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين، التي عقدت اليوم بالخرطوم، وأشار إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي سيجري عدداً من اللقاءات مع رئيس الوزراء والوزراء والمسؤولين بالدولة.