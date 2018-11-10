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    الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، يستقبلان أبناء الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، وذلك لتقديم العزاء لهم، في قصر اليمامة

    هيئة سعودية تصدر بيانا جديدا بشأن مقتل خاشقجي

    © AP Photo / Saudi Press Agency
    العالم العربي
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    أصدرت هيئة سعودية، أمس الجمعة 9 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، بيانا بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي تم الإعلان عن مقتله في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، داخل السفارة السعودية في مدينة إسطنبول التركية.

    جمال خاشقجي
    © AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH
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    قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أعلن اعتماد تقرير السعودية الثالث، الخاص بآلية الاستعراض الدوري الشامل، الذي جرى مناقشته، الاثنين الماضي.

    وأضافت: "تم الإعلان خلال جلسة عقدت، أمس الجمعة، لاعتماد الفريق العامل المعني بالاستعراض الشامل للتقرير الذي يتضمن التوصيات، التي قدمت للسعودية".

    وتابعت: "ألقى رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس وفد المملكة الدكتور بندر بن محمد العيبان، بيانا تحدث فيه عن جهود المجلس وأعرب عن شكره للمجموعة الثلاثية (Troika)، والمكونة من (الصين، وتونس، وبلجيكا)، وسكرتارية الاستعراض الدوري الشامل، على ما بذلوه من جهد كبير لتيسير عملية الاستعراض الخاص بالمملكة".

    وقال العيبان: "السعودية حريصة على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته وإجراءاته وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي ينظر لها باهتمام بالغ كونها تسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان في العالم"، مضيفا: "المملكة العربية السعودية تلقت 258 توصية في موضوعات حقوق الإنسان المختلفة، وهي تنظر إليها بإيجابية، واهتمام بالغ".

    الرياض، السعودية 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
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    واستطرد: "ستحظى تلك التوصيات بالدراسة في إطار لجان وفرق عمل متخصصة تضم الجهات الحكومية وغير الحكومية، وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني".

    وذكرت (واس) أن رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية تحدث عن قضية مقتل جمال خاشقجي مؤكدا إجراء تحقيق نزيه وشفاف تتماشى مع ما وجه به العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بإجراء تحقيق شامل وشفاف ومحاسبة كل من تورط في هذا الأمر، ومراجعة الإجراءات والهيكلة لمنع حدوث مثل هذا الحادث المؤسف والمؤلم في المستقبل".

    وقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأعلنت السعودية مقتله بعدها بأسبوعين وأحالت النيابة السعودية 18 مسؤولا للتحقيق على خلفية القضية، بينما تطالب النيابة التركية الرياض بالكشف عن مصير جثة خاشقجي.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار السعودية, حقوق الإنسان, مقتل خاشقجي, القنصلية السعودية في إسطنبول, سلمان بن عبد العزيز آل سعود, جمال خاشقجي, السعودية, إسطنبول, تركيا
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