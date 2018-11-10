الداخلية اليمنية تحبط مخططا لـ "داعش" كان يستهدف قيادات في عدن ولحج

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم السبت، القبض على خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، في محافظة لحج جنوب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع وزارة الداخلية أن: "وحدة مكافحة الإرهاب في إدارة أمن لحج قبضت على خلية تابعة لتنظيم داعش متورطة بارتكاب عمليات وجرائم إرهابية في محافظة عدن، وكانت تستعد لارتكاب أخرى تتضمن اغتيالات وتفجيرات تستهدف شخصيات مسؤولة وقيادية في عدن ولحج".

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وأوضح أن "عملية القبض على الخلية الإرهابية سبقتها جهود استخباراتية من خلال رصد وتتبع تحركات عناصرها التي قادت إليها، وعثر لديها على وثائق ومعلومات هامة شملت كشوفات وقوائم بالعديد من الشخصيات والأهداف المدرجة ضمن مخططها الإرهابي".

وأشار إلى "أن العملية تأتي في إطار نجاح الأجهزة الأمنية بمحافظة لحج في القبض على عناصر وقيادات وخلايا إرهابية وإحباط مخططاتها".

هذا ويعيش اليمن أوضاعاً مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصاً وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الانسان.