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06:19 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    علم ليبيا

    برلماني ليبي: نتائج مؤتمر باليرمو المقبل لن تكون أكثر قيمة من نتائج باريس

    © Sputnik . Andrei Stenin
    العالم العربي
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    صرح عضو مجلس النواب الليبي، صالح افيحمة، في مدينة طبرق، شرقي البلاد، اليوم السبت، بأن البعثة الأممية تنتظر اتفاق مجلس النواب والدولة على أعادة هيكلة المجلس الرئاسي جديد، مشيراً إلى أن نتائج مؤتمر باليرمو المقبل لن تكون أكثر قيمة من نتائج اتفاق باريس إذ تعنت بعض الدول بفرض رأيها ومصالحها علي حساب عقلانية الحل.

    بنغازي — سبوتنيك. وقال البرلماني الليبي لوكالة "سبوتنيك": إن "نتائج باليرمو بحسب اعتقادي لن تكون اكثر قيمة من نتائج باريس خصوصا إذا ما أستمر تعنت بعض الدول في فرض أراءها وتقديم مصالحها على حساب عقلانية الحل وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع في ليبيا"، موكداً بأنه "إذا أراد المجتمعون في باليرمو أن يسلكوا اقصر الطرق نحو الحل فاعتقد أنه ليس عليهم سوى دعم المسار الحالي الذي تبناه المجلسين".

    وأشار أفيحمة إلى أن "المبعوث الأممي غسان سلامه، قد أشار خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، على توحيد الحكومة وبسط سيطرتها على كامل تراب البلاد من خلال اعادة هيكلة الرئاسي وتشكيل حكومة وفاق بشرعية محلية إضافة إلى دعمها دوليا لتقوم بدورها في الإشراف على الانتخابات بعد توحيد المؤسسات وخلق حاله من الاستقرار من اجل الاستفتاء على الدستور الدائم الذي يجب أن يكون ما امكن هو القاعدة الدستورية للانتخابات القادمة".

    مقاتل يطلق النار من منظومة غراد على طائرة مقاتلة في رأس-لانوف في ليبيا
    © Sputnik . Andrey Stenin
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    وأضاف أن "بعد الإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي غسان سلامة أمام مجلس الأمن أمس الخميس اصبحنا نرى أكثر من ذي قبل ضرورة إعادة هيكلة المجلس الرئاسي"، مشيراً إلى أن "جاء في الإحاطة بأن البعثة تقدر التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والدولة بهذا الخصوص واعتبرته امتداد لاجتماعات تونس التي نظمتها وأشرفت عليها البعثة العام 2017 بين لجنتي حوار المجلسين".

    وأوضح أن "البعثة أكدت على أنها تنتظر لترى فيما إذا تمكن المجلسين من الوصول إلى اتفاق حقيقي".

    وأشار عضو مجلس النواب الليبي أن "أهمية إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة متوافق عليها من جميع الأطراف لتكون هي السلطة التنفيذية الوحيدة التي تتوحد في ظلها كل مؤسسات الدولة وتنهي حالة الانقسام أصبح أمر ملح من أجل الوصول إلى استقرار الأوضاع في البلاد على كافة الأصعدة، خصوصا وأن خارطة الطريق التي رسمتها البعثة تقتضي انعقاد مؤتمرا جامعا لكافة الليبيين باختلاف ألوانهم السياسية".

    وتابع افحيمة بأن "من هنا وحتى تكون نتائج هذا المؤتمر الجامع ذات قيمه حقيقية يجب أن تكون في ظل حكومة واحدة قوية تتوحد تحتها كافة المؤسسات في كل أرجاء البلاد وتسيطر على كل مقدراتها"، قائلاً: "لا بديل عن الحكومة الموحدة والقوية التي تعد الخطوة الأكثر أهمية نحو الخروج من المرحلة الانتقالية الحالية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أساس الدستور الدائم للبلاد وكذلك ضمان عدم الطعن فيها وقبول جميع الأطراف لنتائجها".

    وأكد عضو مجلس النواب الليبي أن "نتائج باليرمو بحسب اعتقادي لن تكون أكثر قيمة من نتائج باريس خصوصا إذا ما أستمر تعنت بعض الدول في فرض أراءها وتقديم مصالحها على حساب عقلانية الحل وإمكانية تطبيقه على ارض الواقع في ليبيا"، مؤكداً على أنه "إذا أراد المجتمعون في باليرمو أن يسلكوا اقصر الطرق نحو الحل فاعتقد انه ليس عليهم سوى دعم المسار الحالي الذي تبناه المجلسين".

    وختم حديثه "سلامه قد أشار في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أمس الخميس على توحيد الحكومة و بسط سيطرتها على كامل تراب البلاد من خلال إعادة هيكلة الرئاسي وتشكيل حكومة وفاق بشرعية محلية إضافة إلى دعمها دوليا لتقوم بدورها في الأشراف على الانتخابات بعد توحيد المؤسسات وخلق حاله من الاستقرار من اجل الاستفتاء على الدستور الدائم الذي يجب أن يكون ما امكن هو القاعدة الدستورية للانتخابات القادمة".  

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    أخبار العالم العربي, الأزمة الليبية, اتفاق, مؤتمر, مجلس النواب الليبي, مجلس الأمن, ليبيا
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