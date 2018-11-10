"التحالف الدولي" يقصف "داعش" في العراق (فيديو)

قصفت طائرات التحالف الدولي بقيادة واشنطن عدة مواقع لتنظيم "داعش" في جبل قرجوغ بقضاء مخمور جنوب شرقي الموصل في العراق، صباح اليوم السبت، ولم يعلن حتى الآن عن حصيلة ضحايا "داعش" ومواقعه المدمرة.

وذكرت شبكة "رووداو" الكردية، نقلا عن مصادرها أن "مقاتلتين من التحالف الدولي باشرتا في تمام الساعة 8:05 من صباح اليوم، في تنفيذ قصف مكثف على جبل قرجوغ لاستهداف مواقع تنظيم "داعش" هناك".

القصف الجوي الذي شنته مقاتلات التحالف الدولي صباح اليوم على أوكار #داعش في جبل "قرجوغ" قرب #مخمور pic.twitter.com/1ECrwbyV3t — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) November 10, 2018

وينفذ التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، غارات جوية تستهدف مواقع تابعة لـ"داعش" في العراق وسوريا، دون الإفصاح عن حجم خسائر التنظيم البشرية جراء هذه الضربات.

وبدأ "التحالف الدولي" لمحاربة "داعش" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضرباته الجوية في العراق في أغسطس/آب 2014، بعد أيام معدودة من بث التنظيم فيديو مصور يظهر عملية إعدام المواطن الأمريكي الصحفي جيمس فولي ذبحا، وكان ذلك بعد مرور أقل من شهرين على إعلان البغدادي قيام "دولة الخلافة" وعاصمتها الموصل.