الرئيس اللبناني: سيتم إيجاد حل لتعقيدات تشكيل الحكومة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون يوم السبت ان الحل سيوجد لخلاف سياسي يعوق تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة بعد أكثر من ستة أشهر من الانتخابات العامة.

ونقل بيان صادر عن الرئاسة عن عون قوله "الأمر يتطلب الشجاعة والصبر للوصول إلى النهاية ، لكننا سنجد الحل لأن الانتظار مضيعة للوقت". وقال عون إنه لن يدخر أي جهد لحل المشكلة، وفقا لرويترز.