خسائر كبيرة للقوات اليمنية والتحالف شرقي الحديدة

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله، اليوم السبت، أن مقاتلي الجماعة شنوا هجوما مباغتا على مواقع للجيش في منطقة الجريبة بجبهة كيلو 16 بمديرية الحالي شرق مدينة الحديدة، مضيفة أن الهجوم ألحق خسائر في عديد وعتاد الجيش.

وكان قائد كتيبة المهام الخاصة في قوات الحرس الجمهوري، قد لقي مصرعه، مساء أمس الجمعة، خلال معارك بشرق الحديدة

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" ترحب بموقف روسيا الداعي لإحلال السلام في اليمن

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء، لوكالة "سبوتنيك"، إن العميد عبد الغني أحمد الشبلي قائد كتيبة المهام الخاصة في الحرس الجمهوري قتل وعدد من مرافقيه خلال اقتحام القوات الحكومية مستشفى 22 مايو في شارع الخمسين شرق الحديدة".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل، بحسب الأمم المتحدة مالا يقل عن 16 ألف شخص، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.