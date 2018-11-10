وزير الطاقة السعودي يصل بغداد لإجراء مباحثات نفطية

وصل وزير الطاقة السعودي، خالد الفاتح، العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، لبحث التعاون بين البلدين والقرارات المتعلقة بخفض إنتاج النفط الخام.

وقالت وزارة النفط العراقية، إن "المجلس التنسيقي بين البلدين سيقوم خلال زيارة الفالح بوضع الآليات المناسبة للإسراع في تحقيق الشراكة الاقتصادية، وتفعيل التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي"، وفقا لصحيفة "الصباح الجديد" العراقية.

© AP Photo / Karim Kadim السعودية والعراق يعلنان تأسيس مجلس تنسيقي مشترك

وأكد الفالح على "عمق العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك في كافة المجالات، ومنها القرارات المتعلقة بخفض الإنتاج".

وتتناول المباحثات جملة من الموضوعات المتعلقة بمجالات الطاقة وأسواق النفط العالمية وفرص الاستثمار بين البلدين، إضافة إلى آفاق التعاون مع الدول المنضمة إلى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لتحقيق الاستقرار في السوق، ومتابعة كل ما تحقق من تعاون في مجال النفط بين العراق والسعودية.

ومن المنتظر أن يجتمع الوزير السعودي في وقت لاحق برئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي لبحث تطوير علاقات بلديهما في مختلف المجالات.

وكانت السعودية والعراق أعلنتا في يونيو/حزيران 2017، عن تأسيس مجلس تنسيقي مشترك بين البلدين.

وجددت الدولتان، في بيان مشترك وقتها، تصميمهما على مواصلة جهودهما الناجحة لمحاربة التنظيمات الإرهابية، وبخاصة "داعش"، وأكدتا على أهمية تجفيف منابع الإرهاب وتمويله، والالتزام بالاتفاقيات والتعهدات الدولية بهذا الخصوص.

وبحسب البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، "تم تبادل وجهات النظر حول آفاق وسبل تطوير العلاقات الثنائية وتكثيف التعاون في المجالات كافة خدمة للشعبين الشقيقين وللمصالح المشتركة القائمة بين البلدين، ولا سيما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة، كما بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".