بالفيديو... الجيش السوري يعثر على صاروخين من مخلفات "داعش"

عثرت وحدة من الجيش السوري على صاروخين من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في منطقة الميادين جنوب شرق مدينة دير الزور.

ونقلت "سانا" أن وحدة من الجيش السوري وخلال تمشيطها منطقة الميادين بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية عثرت على عدة صواريخ بعيدة المدى من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي كانت مخبأة ضمن حاويات خاصة وموضوعة في مناطق مموهة بمحيط مدينة الميادين.

وقام عناصر الجيش بفحص الصواريخ للتأكد من سلامتها ولا سيما أن تنظيم "داعش" غالبا ما يعمد إلى تفخيخ الأسلحة ومستودعاتها قبل انسحابه من مناطق انتشاره عند تقدم الجيش السوري.

وعثر الجيش السوري على كميات كبيرة من الأسلحة في مواقع "داعش" في منطقة الميادين بعد تحريرها في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وذلك خلال تمشيطه المدينة ومن بينها أسلحة وذخيرة إسرائيلية وأمريكية الصنع.