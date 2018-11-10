توجيه من الملك سلمان قبل زيارته لتبوك

وأعلن، المهندس عبد الرحمن بن حنس العتيبي، عن انتهاء الصندوق من إجراءات المرحلة الإلحاقية من إعفاء المزارعين، المشمولين بالأمر السامي الكريم رقم 61449 وتاريخ 28 / 11 / 1439هـ، والقاضي بإعفاء عدد 724 مزارع من مزارعي الدرع العربي في منطقة تبوك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
ودعا العتيبي المزارعين الذين شملهم قرار الإعفاء مراجعة فرع ومكاتب الصندوق بالمنطقة، أو الدخول على الموقع الإلكتروني.
ويأتي توجيه الملك سلمان بشان قروض المزارعين في تبوك، قبل زيارته المرتقبة لها.
وتزينت شوارع تبوك بصور الملك سلمان، التي حملت عبارات الترحيب، وذلك استعدادا لزيارته المرتقبة لمدينة تبوك، وحملت العبارات بـ "أهلا بخادم البيتين، ومرحبا بملك الحزم والعزم، والقلوب تبتهج بمقدمكم، وأدام الله عزكم يا خادم الحرمين"، فيما تزينت طرق تبوك بالورد، وجسورها بالأعلام السعودية.
وتعد الزيارة المرتقبة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هي الأولى منذ توليه الحكم في السعودية، ومن المنتظر أن يدشن خلال زيارته عددا من المشاريع التنموية في منطقة تبوك.
صور🔴— أخبار عاجلة (@News_Brk24) November 10, 2018
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شوارع #تبوك تتزين استعداداً لزيارة #خادم_الحرمين_الشريفين المرتقبة.
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.#السعودية pic.twitter.com/fBwpJ6Ywrg
ودشن عدد من المغردين في السعودية، اليوم السبت، هاشتاغ "#تبوك_ترحب_بزيارة_الملك_سلمان"، والتي رحبوا من خلالها بزيارة العاهل السعودي لتبوك.
#تبوك_ترحب_بزياره_الملك_سلمان— صالح الحربي (@alharbisaleh996) November 9, 2018
يالله حيهم pic.twitter.com/3zjZRbDzkS
#تبوك_ترحب_بزياره_الملك_سلمان الدار دارك بعيونا يا اغلا من يجي.. pic.twitter.com/Y8xhF7JvnW— هتان (@x25433349) November 9, 2018
#تبوك_ترحب_بزياره_الملك_سلمان #تبوك_ترحب_بزياره_الملك_سلمان— التخطيط المدرسي بتبوك (@takrt95) November 10, 2018
نرحب بملك القلوب. نرحب بزياره ملك العزم الملك سلمان ومن معه اهلًا وسهلا بكم بتبوك الورد pic.twitter.com/l83XJ5VIoL
#تبوك_ترحب_بزياره_الملك_سلمان— عبداللطيف عيد العويمري (@azhr2006) November 9, 2018
أغلى من زار واجمل من حضر
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وزار الملك سلمان منطقتي حائل والقصيم، الأسبوع الماضي، في أول جولة له منذ توليه الحكم في عام 2015، وافتتح هناك عددا من المشروعات.
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