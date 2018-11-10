توجيه من الملك سلمان قبل زيارته لتبوك

وأعلن، المهندس عبد الرحمن بن حنس العتيبي، عن انتهاء الصندوق من إجراءات المرحلة الإلحاقية من إعفاء المزارعين، المشمولين بالأمر السامي الكريم رقم 61449 وتاريخ 28 / 11 / 1439هـ، والقاضي بإعفاء عدد 724 مزارع من مزارعي الدرع العربي في منطقة تبوك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

© Sputnik . Saudi Press Agency هدية عمرها 70 عاما تنتظر الملك سلمان في تبوك (صورة)

وأكد المهندس العتيبي أن هذا الاعفاء يأتي ضمن الدعم المستمر والسخي من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، للقطاع الزراعي في المملكة، وتلمس احتياجات المزارعين.

ودعا العتيبي المزارعين الذين شملهم قرار الإعفاء مراجعة فرع ومكاتب الصندوق بالمنطقة، أو الدخول على الموقع الإلكتروني.

ويأتي توجيه الملك سلمان بشان قروض المزارعين في تبوك، قبل زيارته المرتقبة لها.

وتزينت شوارع تبوك بصور الملك سلمان، التي حملت عبارات الترحيب، وذلك استعدادا لزيارته المرتقبة لمدينة تبوك، وحملت العبارات بـ "أهلا بخادم البيتين، ومرحبا بملك الحزم والعزم، والقلوب تبتهج بمقدمكم، وأدام الله عزكم يا خادم الحرمين"، فيما تزينت طرق تبوك بالورد، وجسورها بالأعلام السعودية.

وتعد الزيارة المرتقبة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هي الأولى منذ توليه الحكم في السعودية، ومن المنتظر أن يدشن خلال زيارته عددا من المشاريع التنموية في منطقة تبوك.

ودشن عدد من المغردين في السعودية، اليوم السبت، هاشتاغ "#تبوك_ترحب_بزيارة_الملك_سلمان"، والتي رحبوا من خلالها بزيارة العاهل السعودي لتبوك.

#تبوك_ترحب_بزياره_الملك_سلمان #تبوك_ترحب_بزياره_الملك_سلمان

نرحب بملك القلوب. نرحب بزياره ملك العزم الملك سلمان ومن معه اهلًا وسهلا بكم بتبوك الورد pic.twitter.com/l83XJ5VIoL — التخطيط المدرسي بتبوك (@takrt95) November 10, 2018

#تبوك_ترحب_بزياره_الملك_سلمان

أغلى من زار واجمل من حضر



. pic.twitter.com/1KtdQSZUa1 — عبداللطيف عيد العويمري (@azhr2006) November 9, 2018

​​وزار الملك سلمان منطقتي حائل والقصيم، الأسبوع الماضي، في أول جولة له منذ توليه الحكم في عام 2015، وافتتح هناك عددا من المشروعات.