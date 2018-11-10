العراق والسعودية يتفقان على العمل معا لتحقيق استقرار أسواق النفط

قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، إن العراق والسعودية، اتفقا اليوم السبت، على العمل معا من أجل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط.

وأضاف أن وزير النفط العراقي ناقش مع وزير الطاقة السعودي خلال اجتماع في بغداد ربط شبكة كهرباء بين البلدين لتلبية احتياجات العراق من الكهربا، وفقا لرويترز.

© Sputnik . Vitaliy Belousov وزير الطاقة السعودي يصل بغداد لإجراء مباحثات نفطية

ووصل وزير الطاقة السعودي، خالد الفاتح، العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، لبحث التعاون بين البلدين والقرارات المتعلقة بخفض إنتاج النفط الخام.

وقالت وزارة النفط العراقية، إن "المجلس التنسيقي بين البلدين سيقوم خلال زيارة الفالح بوضع الآليات المناسبة للإسراع في تحقيق الشراكة الاقتصادية، وتفعيل التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي"، وفقا لصحيفة "الصباح الجديد" العراقية.

وأكد الفالح على "عمق العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك في كافة المجالات، ومنها القرارات المتعلقة بخفض الإنتاج".

وتتناول المباحثات جملة من الموضوعات المتعلقة بمجالات الطاقة وأسواق النفط العالمية وفرص الاستثمار بين البلدين، إضافة إلى آفاق التعاون مع الدول المنضمة إلى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لتحقيق الاستقرار في السوق، ومتابعة كل ما تحقق من تعاون في مجال النفط بين العراق والسعودية.

ومن المنتظر أن يجتمع الوزير السعودي في وقت لاحق برئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي لبحث تطوير علاقات بلديهما في مختلف المجالات.