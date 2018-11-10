بعد معلومات استخباراتية عراقية... التحالف يقضي على 14 عنصرا من "داعش"

بغداد — سبوتنيك. وقال الناطق باسم المركز يحيى رسول، في بيان، " نفذت قوة من اللواء 66 في الفرقة العشرين بإشراف من قيادة عمليات نينوى، وبجهود استخباراتية عملية تفتيش للبحث عن أوكار عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال عطشانة (غرب الموصل مركز محافظة نينوى)".
القصف الجوي الذي شنته مقاتلات التحالف الدولي صباح اليوم على أوكار #داعش في جبل "قرجوغ" قرب #مخمور pic.twitter.com/1ECrwbyV3t— Rudaw عربية (@rudaw_arabic) November 10, 2018
وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي انتصاره على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) واستعادة كافة أراضيه التي سيطر عليها التنظيم.
وما زالت القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول التنظيم، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر هذه الحدود.
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