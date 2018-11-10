بعد معلومات استخباراتية عراقية... التحالف يقضي على 14 عنصرا من "داعش"

أعلن مركز الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، مقتل 14 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي بضربات جوية للتحالف الدولي ضد "داعش" في محافظة نينوى شمالي البلاد.

بغداد — سبوتنيك. وقال الناطق باسم المركز يحيى رسول، في بيان، " نفذت قوة من اللواء 66 في الفرقة العشرين بإشراف من قيادة عمليات نينوى، وبجهود استخباراتية عملية تفتيش للبحث عن أوكار عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال عطشانة (غرب الموصل مركز محافظة نينوى)".

© Sputnik . Nazek Mohammed العراق: تدمير متفجرات لتنظيم "داعش"

القصف الجوي الذي شنته مقاتلات التحالف الدولي صباح اليوم على أوكار #داعش في جبل "قرجوغ" قرب #مخمور pic.twitter.com/1ECrwbyV3t — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) November 10, 2018

وأضاف أنه "بناء على معلومات استخباراتية، فقد زودت قواتنا الأمنية طيران التحالف بمعلومات عن أهداف مهمة في المنطقة أعلاه، حيث تم توجيه ضربات جوية ناجحة"، لافتا إلى أن هذه الضربات "أسفرت عن تدمير 3 أوكار للإرهابيين وقتل 14 عنصرا منهم".

​وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي انتصاره على تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) واستعادة كافة أراضيه التي سيطر عليها التنظيم.

وما زالت القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول التنظيم، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر هذه الحدود.