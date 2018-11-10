سوريا تبعث رسالتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة غارات للتحالف الدولي

بعثت سوريا، اليوم السبت، رسالتين للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لإدانة غارات للتحالف الدولية أسفرت عن مقتل مدنيين.

وقالت وكالة "سانا" السورية الرسمية إن "وزارة الخارجية توجه رسالتين إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن الجريمة التي ارتكبتها طائرات التحالف غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة، مساء أمس، والتي أدت لاستشهاد نحو 26 مدنيا في قرية هجين شرق مدينة دير الزور".

© Sputnik . Mikhail Alaeddin سانا: مقتل 26 مدنيا في قصف للتحالف الأمريكي بسوريا

وأضافت الخارجية "الجريمة البشعة في هجين تعري مرة أخرى مزاعم الولايات المتحدة الزائفة عن مكافحة الإرهاب، وتؤكد أن هدفها قتل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب السوري".

كما جددت سوريا مطالبتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لمنع تكرار اعتداءات التحالف الدولي واتخاذ ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق.

وكانت وكالة "سانا" الحكومية قد أفادت بمقتل 26 مدنيا بينهم نساء وأطفال، جراء غارة جوية قام بها التحالف الدولي في حي حوامة بمدينة هجين في ريف دير الزور الشرقي، أمس الجمعة.

وذكرت "سانا" نقلا عن مصادر، أن طيران "التحالف الدولي كثف عدوانه على بلدة هجين حيث استهدف منازل المواطنين بعشرات الغارات ما تسبب باستشهاد 26 مدنيا على الأقل بعضهم من الأطفال والنساء وإصابة العشرات بجروح ووقوع دمار كبير في المنازل".