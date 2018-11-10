هذا ما اتفق عليه ترامب وماكرون بشأن "اغتيال خاشقجي"

أجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات اليوم السبت، بقصر الإليزيه في باريس على هامش الاحتفال بمرور مئة عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى.

© REUTERS / BERNADETT SZABO أردوغان: قدمنا تسجيلات مقتل خاشقجي للسعودية وأمريكا وثلاث دول أخرى

واتفق ماكرون وترامب على ضرورة ألا تسبب قضية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي المزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب "رويترز" قال مصدر من الرئاسة الفرنسية إن الزعيمين اتفقا على ضرورة الحصول على مزيد من التفاصيل من السعودية بخصوص مقتل خاشقجي.

وأضاف المسؤول أن الرئيسين بينما اتفقا أيضا على ضرورة ألا تسبب قضية خاشقجي في المزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، قالا إنها يمكنها أن تتيح فرصة للتوصل إلى حل سياسي للحرب في اليمن.