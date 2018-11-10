"أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على معسكر سعودي في عسير

أعلنت جماعة "أنصار الله" عن إطلاق صاروخ باليستي، اليوم السبت، على معسكر للجيش السعودي في عسير جنوب غربي المملكة.

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة إن "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر 1 على معسكر مستحدث للجيش السعودي في عسير".

وكانت " أنصار الله" قد هاجمت مواقع لقوات التحالف العسكري العربي في منطقة الجريبات بجبهة الكيلو 16 بالساحل الغربي لليمن.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 مارس/ آذار 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.