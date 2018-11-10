"أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على معسكر سعودي في عسير

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة إن "القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر 1 على معسكر مستحدث للجيش السعودي في عسير".
وكانت " أنصار الله" قد هاجمت مواقع لقوات التحالف العسكري العربي في منطقة الجريبات بجبهة الكيلو 16 بالساحل الغربي لليمن.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن يقوم، منذ 26 مارس/ آذار 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)