نائب يطالب بالحديث باللغة الكردية داخل البرلمان العراقي

طالب النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، اليوم السبت، بالحديث باللغة الكردية داخل قاعة مجلس النواب، وأن تكون هناك ترجمة فورية لهم.

© REUTERS / Alaa Al-Marjani الصدر يدعو البرلمان العراقي إلى ضمان استقلال الوزارات الأمنية

وقال عبد الله في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب، إن "هناك مطالبات من المرجعية سواء بطرق مباشرة وغير مباشرة بتطبيق الدستور بكل حذافيره، واليوم طالبنا بتطبيق المادة 4 من الدستور العراقي والتي تنص على التكلم باللغتين العربية والكردية في المخاطبات الرسمية والمؤتمرات وغيرها". وفقا لـ " السومرية نيوز ".

وأضاف عبد الله، "للأسف لم تطبق هذه المادة حتى هذه اللحظة وهذا ليس من باب العنصرية أو الطائفية وإنما هو حق دستوري والذي يشمل كافة أطياف الشعب العراقي".

يشار إلى أن محافظ كركوك العراقية، نجم الدين كريم أعلن العام الماضي، إدخال اللغة الكردية كلغة رسمية ثانية على قدم المساواة مع اللغة العربية، واقترح رفع الأعلام الكردية فوق كافة المؤسسات الحكومية.