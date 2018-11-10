فلسطين تشارك في فعاليات منتدى باريس للسلام

توجه رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، اليوم السبت، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في منتدى باريس للسلام الذي يقام بمناسبة مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى.

© REUTERS / Carlos Barria ما الذي تخشاه فرنسا من لقاء بوتين وترامب في باريس

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأنه من المقرر أن يلتقي الحمد الله، الذي يشارك في المنتدى نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، عددا من المسؤولين من الدول العربية الشقيقة، والدول الأجنبية الصديقة، لبحث آخر التطورات السياسية والاقتصادية، والتحديات التي تواجه فلسطين وعلى رأسها انتهاكات الاحتلال.

وتنطلق غدا، الأحد، فعاليات منتدى السلام بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة أكثر من 60 من قادة ورؤساء ورؤساء الحكومات أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورؤساء المنظمات الدولية.

ويناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام قضايا السلام والأمن، والبيئة، والتنمية، والمجال الرقمي والتكنولوجيات الحديثة، والاقتصاد الشامل.