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17:21 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    سيول الأردن

    الأردن يكشف مصير 4 إسرائيليين فقدوا بسبب الفيضانات

    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
    العالم العربي
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    أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أن أربعة من بين خمسة إسرائيليين انقطعت أخبارهم بسبب السيول التي ضربت مناطق متفرقة من البلاد قد تواصلوا مع ذويهم وأن شخصا واحدا لم يتصل بأهله، وفي الساعات المقبلة سيتضح إن كان مفقودا أم لا.

    عمان — سبوتنيك. ووفق الحساب الرسمي للحكومة الأردنية على موقع "تويتر"، اليوم السبت، فقد جاءت تصريحات غنيمات في مقابلة مع التلفزيون الأردني، أشارت خلالها إلى أن "4 من ال 5 الإسرائيليين تواصلوا مع أهاليهم وشخص واحد لم يتصل بأهله، وفي الساعات المقبلة سيتضح لدينا إن كان لدينا مفقود من هذه الدولة أم لأ".

    سيول الأردن
    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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    وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، ذكرت غنيمات "تم صباح اليوم السبت تناقل معلومات عبر الإعلام تفيد بانقطاع تواصل أفراد إسرائيليين، فقدوا أمس الجمعة في مناطق بجنوب المملكة، مع عائلاتهم".

    وأضافت أنه جرى الاتصال مع العمليات المشتركة في القوات المسلحة ومع السفير الإسرائيلي في عمّان صباح اليوم، الذين أفادوا بعدم ورود اتصالات لانقطاع التواصل مع أفراد اسرائيليين تواجدوا في جنوب المملكة".

    وشهدت مناطق من الأردن أمطارا غزيرة وسيول أدت إلى وقوع ضحايا، زادوا حتى اللحظة عن 10 أشخاص، ومازال البحث جاريا، حسب غنيمات التي أشارت في وقت سابق إلى أن مئات من كوادر الدفاع المدني منشرة ومستمرة بالبحث عن باقي المفقودين حتى هذه اللحظة.

    ونظرا لـلأمطار الغزيرة والسيول المتشكلة على أثرها أمس الجمعة قامت الجهات المعنية في الأردن بإخلاء أكثر من 1100 أردني وبعض العائلات من جنسيات عربية يقطنون بالقرب من الوديان ومجاري السيول والأودية.

    كما تم إخلاء عدد من العائلات التي تقطن في هذه المناطق لحمايتهم من تبعات الحالة الجوية السائدة والتي تشهدها عدد من مناطق المملكة، وتوزعوا على محافظات المفرق نحو 620 مواطنا، ومعان 315 مواطنا، ومن الأغوار 150 شخصا، ونحو 67 من البادية الوسطى.

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    الكلمات الدلالية:
    مواطنين إسرائيليين, عمان, سيول, فيضانات, الحكومة الأردنية, الأردن
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