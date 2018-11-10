اكتشاف 7 مقابر أثرية جديدة في مصر

أعلنت وزارة الآثار المصرية اكتشاف مجموعة مقابر جديدة بمنطقة سقارة في الجيزة تشمل ثلاث مقابر من الدولة الحديثة وأربع مقابر من الدولة القديمة.

وقال وزير الآثار المصري خالد العناني في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن بعثة أثرية مصرية اكتشفت هذه المقابر وعثرت بداخلها على عدد كبير من تماثيل القطط والقطط المحنطة. وفقا لـ "رويترز".

وأضاف أن سبب العثور على هذه القطط يرجع إلى أن "مقابر الدولة الحديثة التي كانت محفورة بالجبل، وتحديدا في العصر المتأخر، أي في النصف الثاني من الألفية الأولى قبل الميلاد، بدأ استخدامها لدفن القطط.. رمز المعبودة باستت".

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وأشار العناني إلى أن هذا الاكتشاف هو أول ثلاثة اكتشافات وعدت وزارة الآثار المصرية بالإعلان عنها قبل نهاية عام 2018.

ومنطقة سقارة هي إحدى أهم المواقع الأثرية في مصر، وتبلغ مساحتها سبعة كيلومترات طولا وواحد ونصف كيلومتر عرضا، وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للتراث العالمي منذ عام 1979.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري في المؤتمر الصحفي إن العمل بمنطقة الكشف الجديد بدأ في أبريل/ نيسان الماضي واستمر لمدة شهرين ثم توقف لظروف مختلفة قبل أن يُستأنف من جديد في أغسطس/آب.

وأضاف أن البعثة عثرت على أكثر من 200 تمثال لقطط وصندوق به نحو 200 جعران وصندوق آخر به جعارين محنطة في سابقة هي الأولى التي يعثر فيها على جعارين محنطة بمنطقة سقارة.

وتابع قائلا إن البعثة عثرت كذلك على أوراق بردي مكتوبة بالخطين الديموطيقي والهيراطيقي وتمساح محنط وأفعى كوبرا محنطة.

ومن المقرر عرض المقتنيات الأثرية المستخرجة من المقابر الجديدة داخل متحف إيمحتب في سقارة اعتبارا من 15 نوفمبر/تشرين الثاني ولمدة شهر.