محكمة مغربية تحكم على إعلامي بالسجن 12 عاما

قضت محكمة مغربية بإدانة الإعلامي، توفيق بوعشرين، بحبسه 12 عاما، في حكم أولي، قابل للطعن.

وبحسب الموقع الإلكتروني "يا بلادي". وقررت النيابة العامة، في 26 فبراير/شباط الماضي، اعتقال بوعشرين، وإحالته على محكمة الجنايات بتهمة" الاتجار بالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي، عن طريق التهديد بالتشهير".

