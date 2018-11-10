غدا... وزير الإعلام في "حكومة الإنقاذ اليمنية" يعقد مؤتمرا صحفيا بالرياض لإعلان انشقاقه

علمت وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت 10 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، أن وزير الإعلام والناطق باسم حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء عبد السلام علي جابر، وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، ويعتزم إعلان انشقاقه عن الحكومة في مؤتمر صحفي يعقده غدا.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" اقتحموا منزل الوزير جابر في العاصمة، بحثا عنه بعد تمكنه من الإفلات من قبضة الجماعة والانضمام للحكومة اليمنية".



© REUTERS / Naif Rahma "أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على معسكر سعودي في عسير

كما أبلغ مصدر في التلفزيون اليمني بالرياض، وكالة "سبوتنيك"، بأن جابر "سيعقد، غدا الأحد، مؤتمرا صحفيا في الرياض".

يأتي انشقاق جابر بعد أيام من انشقاق نائب وزير التربية في حكومة الإنقاذ الدكتور عبد الله الحامد.

واتهم الحامد في أول تصريح صحفي عقب إعلانه الانشقاق، جماعة الحوثيين بـ"إثارة الرعب بين المواطنين بأفكارها الدخيلة واختطافهم الأطفال والدفع بهم إلى جبهات القتال".

والانشقاقات في صفوف "الحوثيين" تمثل أحد أوجه معارك تدور بين تحالف عسكري عربي تقوده السعودية في اليمن يقوم، منذ 26 مارس / أذار 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.

وأسفرت الحرب حتى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 عن مقتل 6.872 شخصا وإصابة 10.768 آخرين غالبيتهم نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف، وذلك حسب مكتب مفوض الأمم المتحّدة السامي لحقوق الإنسان.

وبفعل العمليات العسكرية يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.