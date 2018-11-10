"أنصار الله" تبعث رسالة إلى السودان

دعت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السودان إلى مراجعة موقفه من المشاركة في التحالف العربي، الذي تقوده السعودية ضد الجماعة في اليمن، وصفا قتلى الجيش السوداني بمعارك اليمن بأنهم "ضحايا قرار الخرطوم بالمشاركة في التحالف".

© REUTERS / Naif Rahma "أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على معسكر سعودي في عسير

ونقلت قناة " المسيرة "، عن متحدث باسم الجماعة قوله، اليوم السبت 10 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري: "القتلى والأسرى السودانيون في الساحل الغربي هم ضحايا استرزاق النظام السوداني في حرب ظالمة وغير مبررة".

وعلى حد تعبيره، حذر المتحدث من أن "النظام السوداني لن يحصد من وراء موقفه العدائي من اليمن غير الخسارة والبوار".

وتابع المتحدث: "نؤكد احترامنا للشعب السوداني الشقيق، ونأمل أن يراجع النظام السوداني موقفه من هذا العبث".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن، منذ 26 مارس/ آذار 2015، حيث بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.