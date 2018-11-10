الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تنال صفة مراقب دائم بمنظمة التجارة العالمية

حصلت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت 10 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، على صفة مراقب دائم لدى اللجنة الخاصة بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية "تريبس"، التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، أعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام للمجلس عن اعتزازه بهذا الإنجاز قائلا: "إن نيل الأمانة العامة صفة مراقب دائم في هذه اللجنة العالمية يبرهن على المكانة البارزة والمستوى الرفيع والأداء المتميز الذي تحققه قطاعاتها المعنية بهذا الجانب المهم".

الأمانة العامة لمجلس التعاون تنال صفة مراقب دائم في إحدى لجان منظمة التجارة العالمية#وامhttps://t.co/2hzwSLPisQ — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) ١٠ نوفمبر ٢٠١٨

وأشاد الزياني بالتعاون والتنسيق التام الذي جرى في هذا المجال بين قطاعات الإمانة، ومن بينها مركز براءات الاختراع وإدارة التكامل الاقتصادي وبعثة مجلس التعاون في جنيف.