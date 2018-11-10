سوريا... عرس جماعي لـ1100 شاب وشابة من أسر الشهداء والجرحى (فيديو)

أقامت شركة "سيرياتيل" للاتصالات بالتعاون مع مؤسسة "أمانة الشهيد" في سوريا حفل عرس جماعي لـ1100 شاب وشابة من أسر شهداء الجيش السوري وجرحاه بعنوان "عالحلوة والمرة".

وبحسب "سانا" أقيم الاحتفال الذي يعتبر الأضخم في مدينة اللاذقية باحتفال أبهر الحضور لعرسان بينهم جرحى حرب أتوا من مختلف المحافظات السورية.

وأكد عدد من المشاركين أن هذا الاحتفال هو نقطة النهاية للأزمة السورية وجاء بعد سنين من الحرب والتعب.

يذكر أن عدد المشاركين بلغ في الأفراح الخمسة الماضية 1494 شاب وشابة يضاف إليها هذا العام 1100 شاب وشابة من مختلف المحافظات السورية.

وأصبحت هذه المبادرة سنويا وهذه هي المرة السادسة، وتتم دعوة عدد من النجوم للمشاركة في أفراح الشباب والشابات، ﻭﺗﺨﻠﻠﻪ هذا العام ﺭﻗﺼﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﻭﺷﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ… ﻛﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻰ.