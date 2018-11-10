بعد استقالة وزير الأشغال... رئيس البرلمان الكويتي يوجه رسالة لضحايا السيول

أكد رئیس مجلس الأمة الكویتي مرزوق علي الغانم، الیوم السبت 10 نوفمبر / ، أن أسرة قتيل سیول الفحیحیل، التي وقعت بالكويت أحمد الفضلي لن تترك وحیدة تواجه تحدیات الحیاة، فالكویت بلد الإنسانیة.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، قال الغانم: إن "أسرة الشهید لن تترك وحیدة تواجه تحدیات الحیاة ونحن في بلد الإنسانیة وفي بلد أمیرها هو قائد وأمیر الإنسانیة".

رئيس مجلس الأمة الكويتي: أسرة الشهيد الفضلي لن تترك وحيدة تواجه مصاعب الحياة https://t.co/lEuMV1CEp2

(ح.ط) pic.twitter.com/9qixFoiFcX — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) ١٠ نوفمبر ٢٠١٨

وأضاف "وجودي في تشییع الشهید أحمد الفضلي هو واجب لأني رئیس مجلس الأمة ممثل الشعب الكویتي، وهذا أقل واجب نقوم به تجاه أسرة المرحوم".

وزاد "أنا ذاهب من المقبرة إلى مدینة صباح الأحمد، ولن تترك أسرة الشهید وأبناؤه الأیتام في هذا البلد الذي أمیره هو أمیر الإنسانیة وقمت بطمأنة أسرته وأنا على الوعد إن شاء الله".

وتابع الغانم، "هذا قضاء وقدر ونواجهه بإذن الله بقلوب صادقة".

وكانت اجتاحت الكويت أمس الجمعة سيول وأمطار جارفة سبب خسائر كبيرة، ما دعى وزير الأشغال العامة حسام الرومي لإعلان استقالته بحسب وكالة الأنباء الكويتية.