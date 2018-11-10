محمد بن زايد يصل السعودية… 17 أميرا يحضرون اجتماعه مع الملك سلمان (صور)

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.
#صور | #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل ولي عهد أبوظبي.#واس pic.twitter.com/25XcRwG5vt— واس (@spagov) ١٠ نوفمبر ٢٠١٨
حضر الاستقبال من الجانب السعودي 17 أميرا هم الأمير خالد بن فهد بن خالد، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، فيصل بن سعود بن محمد، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، نائب أمير منطقة الرياض، محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل ولي عهد أبوظبي.https://t.co/uuZXgSwWaA#واس pic.twitter.com/c30YC0HD2t— واس (@spagov) ١٠ نوفمبر ٢٠١٨
فيما حضره من الجانب الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى المملكة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش.
#خادم_الحرمين يستقبل #محمد_بن_زايد في قصر العوجا بالدرعية.. ويبحثان تعزيز العلاقات الأخوية والاستراتيجية ومجمل القضايا التي تهم البلدين#وام pic.twitter.com/qll3XyFW3M— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) ١٠ نوفمبر ٢٠١٨
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