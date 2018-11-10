محمد بن زايد يصل السعودية… 17 أميرا يحضرون اجتماعه مع الملك سلمان (صور)

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم السبت 10 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، في قصر العوجا بالدرعية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي 17 أميرا هم الأمير خالد بن فهد بن خالد، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، فيصل بن سعود بن محمد، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، نائب أمير منطقة الرياض، محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

فيما حضره من الجانب الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى المملكة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش.