25 قتيلا من "أنصار الله" غرب صعدة اليمنية

استعاد الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، مواقع من مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وحسب موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، "أحكمت قوات اللواء السابع حرس حدود السيطرة على قرية المقران وتبة الواكفة، أعلى جبل الأزهور الاستراتيجي في مديرية رازح غرب صعدة".

وأوضح أن "تحرير القرية جاء إثر هجوم مباغت شنته قوات الجيش الوطني على مواقع تمركز الميليشيا التي كانت تستعد للتسلل باتجاه مواقع محررة".

وأكد "مصرع 25 من عناصر الميليشيا وجرح آخرين جراء الهجوم، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها".

ولفت الموقع إلى "تمكن القوات خلال الأيام الماضية من تحرير قرى معتق غريب والثاهر وأمثهرة ومثلث شعيب وثهر الجمل والشورط في جبهة رازح".

على صعيد آخر، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف شن ست غارات على مواقع لـ "أنصار الله" منطقتي آل علي والأزهور في مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودي غرب صعدة، واستهدف بأربع غارات أخرى مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة.

وأضاف أن الجيش السعودي قصف بأكثر من 200 صاروخ وقذيفة قرى ومناطق متفرقة في مديرية رازح، خلفت أضراراً كبيرة.