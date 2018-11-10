الرئاسات الثلاث في العراق تصدر بيانا جديدا بشأن الوزارات الشاغرة

دعت الرئاسات الثلاث في العراق، رئاسة الجمهورية، والوزراء، والبرلمان، إلى الإسراع باستكمال التشكيلة الوزارية بملء الوزارات الشاغرة.

بغداد — سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك للرئاسات الثلاث أن "الرئاسات الثلاث أكدت ضرورة الإسراع في حسم ملف الوزارات الشاغرة وإكمال الكابينة الوزارية، مضيفا أن ذلك جاء "خلال اجتماع السادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء الدكتتور عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في قصر السلام ببغداد مساء اليوم السبت".

وأضاف البيان أن "الاجتماع استعرض أبرز التطورات التي تشهدها الساحة السياسية في البلاد والحراك الجاري من أجل إكمال الكابينة الوزارية وتقديم أسماء الوزراء إلى مجلس النواب لمنحهم الثقة والمباشرة بمهام عملهم".

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أشار إلى قرب الانتهاء من إكمال التشكيلة الوزارية، مشددا على عدم وجود إشكالات في هذا الجانب.

وناقش مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية الأولى يوم الخميس 25 أو أكتوبر/تشرين الأول، منهجية اجتماعات المجلس وتنظيم العمل المستقبلي، مؤكدا على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تقديم كل ما يخدم المواطن.