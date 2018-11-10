بعد هروبه إلى السعودية... "أنصار الله" تصدر بيانا عاجلا بشأن "الوزير المنشق"

أعلنت حكومة جماعة أنصار الله (الحوثيين) المشكلة في صنعاء، تعيين عضو المكتب السياسي للحركة، ضيف الله الشامي، وزيرا للإعلام خلفا للوزير المنشق عبد السلام جابر.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله"، "أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى قرارا بتعيين ضيف الله الشامي وزيرا للإعلام".

وعلمت وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق من اليوم السبت، أن وزير الإعلام والناطق باسم حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، عبد السلام جابر، وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، وأنه يعتزم إعلان انشقاقه عن الحكومة في مؤتمر صحفي يعقده غدا الأحد.

وأفاد مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" اقتحموا منزل الوزير جابر في العاصمة، بحثا عنه بعد تمكنه من الإفلات من قبضة الجماعة والانضمام للحكومة اليمنية".

يأتي انشقاق جابر بعد أيام من انشقاق نائب وزير التربية في حكومة الإنقاذ الدكتور عبد الله الحامدي.

واتهم الحامدي في أول تصريح صحفي عقب إعلانه الانشقاق، جماعة الحوثيين بـ "إثارة الرعب بين المواطنين بأفكارها الدخيلة واختطافهم الأطفال والدفع بهم إلى جبهات القتال".

والانشقاقات في صفوف "الحوثيين" تمثل أحد أوجه معارك تدور بين تحالف عسكري عربي تقوده السعودية في اليمن يقوم، منذ 26 مارس / أذار 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام ذاته.

وأسفرت الحرب حتى 8 نوفمبر 2018 عن مقتل وإصابة الآلاف غالبيتهم نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف، وذلك حسب مكتب مفوض الأمم المتحّدة السامي لحقوق الإنسان.

وبفعل العمليات العسكرية، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.