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01:09 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    المشير خليفة حفتر

    مصدر ليبي لـ"لسبوتنيك": حفتر لن يحضر مؤتمر باليرمو المقبل

    © REUTERS / Esam Al-Fetori
    العالم العربي
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    أفاد مصدر ليبي مسؤول بالقيادة العامة للجيش الليبي، يوم السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر لن يأتي لحضور مؤتمر باليرمو حول ليبيا، يومي 12 و13 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.

    بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك"، إن "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة بالقاسم حفتر لن يكون حاضراً لمؤتمر باليرمو المقبل الذي سينعقد في مدينة باليرمو الإيطالية يومي 12 و13 نوفمبر من أجل أيجاد حل للأزمة السياسية والأمنية في ليبيا".

    وأعلن وزير الخارجية الإيطالي، إنزو موافيرو ميلانيزي، في 25 أكتوبر/تشرين الأول، أن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، أعرب عن نيته لحضور مؤتمر باليرمو حول ليبيا، يومي 12 و13 نوفمبر.

    القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر
    © AP Photo / Mohammed El-Sheikhy, File
    إيطاليا تعلن موافقة حفتر على حضور مؤتمر باليرمو
    ووفقا لصحيفة الوسط الليبية، قال الوزير الإيطالي للصحفيين في مقر الخارجية الإيطالية في روما، على هامش أعمال المؤتمر الإيطالي — الأفريقي، إن طموح إيطاليا يتمثل في أن يكون المؤتمر من نتاج عمل الليبيين، وأن يجمع أطرافا ليبية تتحاور فيما بينها، وترسي دعائم مستقبل بلادهم.

    يشار أن الحكومة الإيطالية قد أرسلت دعوات للأطراف الليبية بوقت سابق، لحضور مؤتمر دولي في مدينة باليرمو، في 12 و13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لبحث حل للأزمة الليبية.

    وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

    وتأمل قوى غربية والأمم المتحدة في البداية في إجراء انتخابات وطنية في الـ 10 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لكن العنف والجمود بين الحكومتين المتنافستين في البلاد جعل هذا الهدف أمرا غير واقعي.

    يذكر أن مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، أعلنا، يوم 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، توافقهما حول إعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد لحكومة الوفاق الوطني بديلا للحالي، على أن يكون المجلس الرئاسي مكونا من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل، وجاء هذا التوافق بعد مشاورات بين المجلسين دامت لمدة شهرين.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, الأزمة الليبية, مؤتمر, خليفة حفتر, إيطاليا, ليبيا
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